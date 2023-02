Argentina: ministro Esteri Cafiero parte per Bangladesh per inaugurare ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, si recherà oggi a Dacca per inaugurare, il 27 febbraio, la sede dell'ambasciata in Bangladesh. "La visita di Cafiero rappresenta un fatto significativo per la geopolitica argentina", dato che il Bangladesh "si trova nell'incrocio tra l'Asia del Sud, l'Asia dell'est e il Sud-est asiatico", recita una nota del ministero degli Esteri argentino. L'inaugurazione della sede diplomatica sarà anche l'elemento di partenza "per ampliare il commercio bilaterale con l'ottavo Paese più popolato al mondo, con un mercato di oltre 170 milioni di abitanti", prosegue il ministero. Si tratta inoltre della prima volta che "un ministro degli Esteri sudamericano si reca in Bangladesh. L'Argentina è stata una delle prime nazioni a riconoscere l'indipendenza del Bangladesh" nel 1971, conclude la nota. (Abu)