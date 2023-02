Sardegna: Lampis-Deidda (Fd'I), grazie a governo Meloni per intervento su Sideralloys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- I deputati Gianni Lampis e Salvatore Deidda (Fd'I), in una nota congiunta, esprimono "un ringraziamento sincero per l'attenzione che il governo Meloni sta mostrando verso le istanze della Regione Sardegna". In particolare il Consiglio dei ministri ha approvato all'interno del dl Pnrr n 13 del 24 febbraio scorso una norma (art 49) "che permetterà finalmente alla Sideralloys Spa, di ultimare la fase di rewamping dello stabilimento, fondamentale per il progetto di riavvio della produzione di alluminio primario. Sarà infatti lo Stato, per il tramite della Sace spa, a garantire per l'azienda", spiegano. "Grazie al presidente Meloni e ai ministri Urso e Giorgetti perché senza questo provvedimento si sarebbe rischiato un forte rallentamento del progetto di ristrutturazione degli impianti con gravi ricadute economiche e occupazionali. Continueremo nell'espletamento del nostro mandato a essere interlocutori attenti delle imprese e delle organizzazioni sindacali affinché le realtà industriali del Sulcis-Iglesiente possano ritornare ad essere a pieno titolo presìdi economici e sociali a beneficio di tutto il territorio della Sardegna", concludono. (Rin)