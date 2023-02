© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elly Schlein dichiara che il ministro Valditara dovrebbe dimettersi. Per me fa molto bene, è la posizione che esprimo da giorni. Mi auguro che divenga la linea di tutto il Pd e che i gruppi parlamentari agiscano di conseguenza". Lo afferma sui propri profili social l'ex candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino. (Com)