Scuola: Flc Cgil, accogliamo appello Rsu per grande manifestazione dopo fatti di Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dell'aggressione davanti al liceo Michelangiolo e delle inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci", i rappresentanti delle Rsu delle scuole fiorentine hanno inviato un appello a Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua, nonché alle realtà democratiche e antifasciste, per chiedere l'indizione di una grande manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione. E' quanto si legge in un comunicato stampa della Flc Cgil. "Come Flc Cgil, fiorentina e nazionale, intendiamo raccogliere questo appello e individuiamo la data di sabato 4 marzo per organizzare la manifestazione, a Firenze, insieme a tutte le realtà democratiche e antifasciste". (Rin)