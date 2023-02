Francia: Macron in visita in Cina a inizio aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in visita in Cina a inizio aprile. Lo ha annunciato oggi lo stesso Macron, chiedendo a Pechino di "aiutarci a fare pressioni sulla Russia" per mettere fine alla guerra contro l'Ucraina. Il presidente francese ha affermato che la pace sarebbe possibile "se l'aggressione russa viene fermata, le truppe ritirate e rispettata la sovranità territoriale dell'Ucraina e dei suoi cittadini". (Frp)