Nepal: elezioni presidenziali, alleanza di governo comunista si divide sulle candidature

- Scade oggi il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza della Repubblica del Nepal, in vista delle elezioni in programma il 9 marzo. Il vicepresidente, invece, sarà eletto successivamente, il 17 marzo, e le candidature potranno essere presentate entro l’11 marzo. Il Congresso nepalese (Nc), all’opposizione, ha presentato proprio nell’ultimo giorno utile la candidatura del suo esponente Ram Chandra Poudel, che ha ottenuto il sostegno del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) del primo ministro Pushpa Kamal Dahal e di altri sei partiti, ma non del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), che ha la maggioranza relativa ed è il principale socio della coalizione di governo, nato appena due mesi fa, dopo le elezioni del 20 novembre per il rinnovo della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale. (segue) (Inn)