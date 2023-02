Nepal: elezioni presidenziali, alleanza di governo comunista si divide sulle candidature (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La presidente uscente, Bidya Devi Bhandari, terminerà il suo mandato il 12 marzo. Bhandari è stata eletta due volte: la prima nel 2015 dall’Assemblea costituente, la seconda nel 2018 dal parlamento eletto dopo la riforma costituzionale che ha dato al Paese un assetto federale. Nata nel 1961, ha iniziato l'attività politica alla fine degli anni Settanta in formazioni studentesche e giovanili; ha militato nel Partito comunista - marxista-leninista unificato, di cui è stata leader dell’ala femminile e vicepresidente. È stata deputata dal 1994 al 2008. Ha ricoperto il ruolo di ministro della Difesa, prima donna del Paese, nel governo di Madhav Kumar Nepal (2009-2011). Nel suo mandato presidenziale quinquennale è stata più volte al centro di polemiche, in particolare per lo scioglimento della Camera e la convocazione di elezioni anticipate sotto il governo di Oli, una decisione giudicata illegittima dalla Corte suprema, e per il rifiuto, alla fine della scorsa legislatura, di promulgare la legge sulla cittadinanza. (Inn)