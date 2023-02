Ucraina: comando militare denuncia raddoppiamento navi da guerra russe nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha raddoppiato il numero di navi in servizio attivo nel Mar Nero. Lo ha reso noto l'esercito ucraino, secondo cui tale manovra potrebbe essere predisposta per ulteriori attacchi missilistici. "Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a questa mattina - ora è di otto navi", ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento su Facebook. "In un contesto di attività dell'aviazione nemica di un certo tipo, ciò potrebbe indicare che sono in preparazione un attacco missilistico e attacchi di droni", ha spiegato il comando. Una delle navi russe in questione sarebbe una fregata armata con otto missili Kalibr, ha riferito il comando ucraino. (Kiu)