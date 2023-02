Ucraina: Maurizio Landini oggi alla fiaccolata per la pace al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil, con il segretario generale Maurizio Landini, parteciperà alla fiaccolata promossa da Europe for Peace che si terrà quest'oggi, 25 febbraio, a Roma. Appuntamento alle ore 17.30 a largo Corrado Ricci (Fori Imperiali) per giungere in piazza del Campidoglio. "Sin da subito - afferma la Cgil - abbiamo condannato questa decisione scellerata e messo in campo iniziative di mobilitazione per chiedere il cessate il fuoco immediato e l'avvio di un percorso di pace, nonché iniziative concrete di solidarietà a sostegno del popolo ucraino". "Per questo - prosegue la Confederazione - a un anno dall'inizio del conflitto, crediamo sia importante continuare la mobilitazione per chiedere il cessate il fuoco, il negoziato e una decisa azione politica e diplomatica internazionale che rimetta al centro il ruolo delle Nazioni Unite e la sicurezza comune". (Rin)