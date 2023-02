Costanzo: Pippo Baudo, ci lascia un grande giornalista che ha fatto la televisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata improvvisamente purtroppo. Lascia la scia di un grande personaggio televisivo che ha fatto grande la televisione, che ha contribuito a inventarla. Ci lascia un grandissimo personaggio". Queste le parole di Pippo Baudo che ha ricordato Maurizio Costanzo questa mattina su Rtl 102.5 in "Non Stop News". "È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su un grande settimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell'attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era un grandissimo giornalista", racconta Baudo. "Umanamente era molto disponibile" prosegue. "Si apriva e faceva aprire, e questa era la sua grande capacità. E infatti il Maurizio Costanzo show era uno show in cui tutti si aprivano raccontando cose che forse non avrebbero mai raccontato. Piano piano stanava i personaggi e li faceva aprire. Era la sua grande curiosità, che è alla base della saggezza e della cultura".(Rin)