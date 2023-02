Balneari: Donno (M5s), governo si perde in un mare di figuracce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le continue soluzioni annunciate dalla maggioranza "sono finite come al solito in un mare di promesse non mantenute". Lo afferma Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale M5s Puglia. "Con le riserve espresse ieri dal presidente Mattarella, l'esecutivo si dimostra ancora una volta un pericolo per le imprese che non é capace di tutelare. Lavoratori e imprenditori del settore turistico che avevano creduto alle rassicurazioni del centrodestra, ora devono fare i conti con il pressapochismo e l'incapacità della maggioranza", prosegue. Mentre in campagna elettorale Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia "prendevano in giro i balneari, noi incontravamo i rappresentanti delle associazioni di categoria a cui, restando coerenti, abbiamo sempre rappresentato la verità - sottolinea -. La premier Meloni ammetta i suoi errori e segua le indicazioni del Capo dello Stato. Le diamo un consiglio per evitare altre figuracce: si ritorni al cronoprogramma del ddl Concorrenza che indicava una direzione chiara. Ma soprattutto il governo la smetta di danneggiare le imprese che non meritano di attendere ancora altri disastri annunciati" conclude Donno. (Rin)