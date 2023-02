Imprese: Calzolari (FedermodaMilano), con Fashion Week indotto di oltre 70 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Rafforzare le competenze di chi nel commercio della moda è già imprenditore, o vuole diventarlo, ragionare sulle funzioni e i servizi che portano innovazione nel settore, alimentare il dibattito sui trend del futuro del fashion retail. Questi gli obiettivi di Trend Topic, un ciclo di 5 incontri con 5 diverse imprenditrici, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano in collaborazione con FedermodaMilano. Gli incontri, destinati a rispondere a domande su temi come sostenibilità e trasparenza, piattaforme digitali nei mercati locali, gestione delle risorse umane, influencer marketing e utilizzo dei dati del consumatore, si svolgeranno nella Veranda liberty di Palazzo Castiglioni, Confcommercio Milano (corso Venezia, 47). La durata prevista di ogni incontro è di 1 ora, compresa una sessione di domande e risposte. Il primo appuntamento è lunedì 27 febbraio alle 8:30 con Iris Skrami di Renoon su "Moda: trasparenza e sostenibilità tra opportunità e compliance legislativa". Seguiranno, sempre alle 8:30, gli appuntamenti Glocal fashion retail - piattaforme globali e brand locali con Martina Capriotti di Mirta (13 marzo); People and culture, risorse umane di moda nella moda con Betty Pagnin di OneDay Group (17 aprile); Influencer Marketing per il negozio di prossimità con Lucia Peraldo Matton di Les Ramè (8 maggio); Customer data driven approach nel settore fashion con Maria Laura Albini di Arad Digital (29 maggio). "Abbiamo appena vissuto a Milano i giorni della Settimana Moda che hanno confermato l'enorme capacità di questo settore di generare attrattività per il territorio: secondo l'Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza solo l'afflusso di visitatori stranieri alla Fashion Week ha generato un indotto di oltre 70 milioni di euro, con un +15 per cento di arrivi internazionali rispetto allo scorso anno - afferma Andrea Colzani, presidente di FedermodaMilano e dei Giovani Imprenditori di Confcommercio. É indispensabile che il retail moda tenga il passo, confrontandosi con i temi di tendenza e rafforzando la propria capacità di innovare. Con questi eventi ci rivolgiamo sia a chi è già imprenditore sia a chi magari sta pensando di avviare con il piede giusto il proprio business, nella moda e nei servizi al mondo del fashion". (Com)