Roma: controlli al Prenestino, un arresto e multe ad attività commerciali per 7.500 euro

- Un arresto e 7.500 euro di multa a due attività commerciali della zona. E' questo l'esito dei controlli nei quartieri del Quarticciolo, in via Palmiro Togliatti e a Centocelle, e nelle zone de La Rustica e Tor Sapienza,condotti dalla polizia di Roma Capitale. Durante i numerosi posti di controllo sono state identificate 113 persone e fermati 69 veicoli. Un totale di 41 contravvenzioni al codice della strada, due carte di circolazione ritirate e un sequestro amministrativo con fermo di autoveicolo. Durante il servizio la polizia ha inoltre proceduto all'arresto di un uomo che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, durante uno dei previsti controlli, è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dieci gli esercizi commerciali di cui due sanzionati per una somma pari a 7.500 euro. (segue) (Rer)