Roma: controlli al Prenestino, un arresto e multe ad attività commerciali per 7.500 euro (2)

- Nel primo, un bar di piazza delle Gardenie, sono state rilevate violazioni per complessivi 2.500 euro per somministrazione a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni e mancata esposizione della documentazione obbligatoria. Sul posto è stato richiesto l'invio di personale della Asl, che ha rilevato la presenza di blatte e nella giornata odierna provvederà alla sospensione dell'attività commerciale fino a ulteriore sopralluogo che rilevi l'adeguamento alle previste condizioni igienico-sanitarie. Presso un bar di via di Platani, a Centocelle invece, unitamente alla polizia locale Roma Capitale sono state rilevate otto violazioni per complessivi 5.000 euro per mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria. (Rer)