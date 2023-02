Siria: Osservatorio, uccisi due terroristi durante il primo attacco nel nord dal devastante sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un raid aereo, presumibilmente condotto dalla coalizione internazionale a guida statunitense impegnata nella lotta allo Stato islamico (Is), ha provocato la morte di due terroristi nel nord-ovest della Siria, in quello che è stato il primo attacco lanciato contro il nord del Paese dal devastante sisma del 6 febbraio scorso. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che un drone ha colpito i due militanti jihadisti mentre si trovavano a bordo di una moto nella periferia del governatorato nord-occidentale di Idlib, vicino al confine con la Turchia, sulla strada Qah Mashhad Rohin. Da parte loro, gli Usa non hanno ancora dato alcuna notizia dell’episodio. A detta dell’emittente panaraba “Al Arabiya”, i due combattenti appartenevano al gruppo dei Guardiani della religione, un’organizzazione terroristica composta da membri ad Al Qaeda che hanno disertato Hayat Tahrir al Sham (Hts), un gruppo salafita di opposizione particolarmente attivo nel nord-ovest della Siria. Nel giugno scorso, ricorda “Al Arabiya”, un altro membro di spicco dei Guardiani della religione, Abu Hamza al Yemeni, era rimasto ucciso a seguito di un attacco lanciato dalla coalizione internazionale anti-Is a Idlib. (Lib)