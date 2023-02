Russia-Ucraina: Medvedev, da Usa aiuti militari per 50 miliardi di dollari a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale degli aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina ammonterà a circa 50 miliardi di dollari nel prossimo futuro, senza contare i "trasferimenti" europei. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, in un articolo per la rivista militare russa "National Defense". L'ex capo dello Stato ha osservato che gran parte delle forniture sono avvenute durante l'operazione militare in Ucraina, ma le consegne intensive di armi a Kiev sono iniziate già nell'agosto 2021. "Durante l'operazione speciale, l'Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti materiale più che sufficiente per prolungare il più possibile le azioni militari. Ciò includeva almeno 40 sistemi mobili di razzi a lancio multiplo Himars e munizioni, otto sistemi di difesa aerea Nasams, 31 carri armati M1, 45 T- 72B, 109 veicoli da combattimento Bradley, 300 veicoli corazzati M113 e 90 Stryker, oltre 1.600 sistemi di difesa aerea portatili Stinger, oltre 8.500 missili anticarro Javelin e oltre 50 mila altri sistemi anticarro", ha scritto Medvedev. Washington ha anche autorizzato alcuni Stati membri della Nato e dell'Ue a fornire all'Ucraina armi di fabbricazione statunitense per un valore di oltre 13 miliardi di dollari, secondo Medvedev. La Russia si trova ora di fronte a una coalizione di circa 50 paesi che vogliono "cancellarla dalla carta geografica", ma a differenza dell'Ucraina "non ha capi" e "non ha bisogno di ordini o beneficenza" per poter difendere il suo popolo e la sua sovranità territoriale, ha aggiunto Medvedev. (Rum)