Nepal: il Partito nazionale democratico lascia il governo

- Il Partito nazionale democratico (Rpp) del Nepal ha annunciato oggi la decisione di lasciare il governo, guidato da Pushpa Kamal Dahal, leader del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc). L’annuncio è stato dato dal portavoce Mohan Kumar Shrestha dopo una riunione del comitato esecutivo. La decisione è stata presa “in considerazione dell’improvviso cambiamento dell’equazione politica e della cooperazione all’interno del governo”, ha spiegato il portavoce, riferendosi presumibilmente alla divisione della coalizione di maggioranza sulla candidatura per la presidenza della Repubblica. La rappresentanza dell’Rpp nella squadra di governo comprende il suo presidente Rajendra Lingden come ministro dell’Energia, affiancato da Deepak Bahadur Singh come sottosegretario; Dhruva Bahadur Pradhan come ministro del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari e Bikram Pandey come ministro dello Sviluppo urbano. L’Rpp ha annunciato che lascerà anche i governi statali formati dalla stessa coalizione che ha dato vita all’esecutivo centrale. (segue) (Inn)