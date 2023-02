Nepal: il Partito nazionale democratico lascia il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Rpp, che conta 14 seggi alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, è il secondo partito a lasciare la coalizione di maggioranza, comprendente in origine sette forze politiche. Tre settimane fa anche il Partito nazionale indipendente (Rsp) è uscito dal governo, pur continuando ad appoggiarlo dall’esterno, in seguito a una vicenda riguardante il suo leader, Rabi Lamichhane, che a causa di problemi col certificato di cittadinanza ha perso il ministero dell’Interno. Dahal ha giurato due mesi fa, in seguito alle elezioni del 20 novembre per il rinnovo della Camera dei rappresentanti. Il 10 gennaio ha ottenuto la fiducia con un numero di voti superiore a quella della sua coalizione, imperniata sull’alleanza tra il Centro maoista e il Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml). Gli altri alleati sono il Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp), il Partito dell’opinione pubblica (Jp) e il Partito della libertà del popolo (Nup). (segue) (Inn)