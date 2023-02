Ucraina: "Wsj", Germania, Francia e Regno Unito favorevoli a rafforzamento legame Ucraina-Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Francia e Regno Unito sono a favore di un rafforzamento del legame difensivo tra la Nato e l'Ucraina, in modo da incoraggiare Kiev ad avviare colloqui di pace con la Russia entro fine anno. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", facendo riferimento a funzionari governativi delle tre capitali europee. Secondo il quotidiano, nelle cancellerie occidentali vi sarebbero dubbi sulla possibilità dell'Ucraina di riconquistare integralmente i territori occupati. Il primo ministro britannico Rishi Sunak la scorsa settimana ha presentato un progetto per fornire all'Ucraina un accesso molto più ampio ad attrezzature militari avanzate, armi e munizioni per difendersi una volta che la guerra sarà finita. Secondo il "Wsj", anche Parigi e Berlino sostengono l'iniziativa come viatico per negoziati tra Kiev e Mosca. (Was)