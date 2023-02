Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità in aumento al mattino sulla pianura, poco nuvoloso sulle Alpi; nella seconda parte del giorno cielo generalmente molto nuvoloso con qualche schiarita a nord-est della regione. Sporadiche e residue precipitazioni in pianura nelle prime ore della notte, locali piovaschi dalla tarda serata possibili sul mantovano. Temperature in lieve rialzo soprattutto nei valori massimi. In pianura minime comprese fra 6 e 10°C, massime fra 14 e 19°C.(Rem)