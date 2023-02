Roma: auto in fiamme dopo schianto a Monterotondo, due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale con auto in fiamme a Monterotondo, in provincia di Roma. Alle ore 08:45 circa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montelibretti, in provincia di Roma, è intervenuta nel Comune di Monterotondo in via delle Fornaci, per un'incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture di cui una ribaltata andata in fiamme. Due persone sono rimaste ferite non gravi e assicurate alle cure del 118. È stata interdetta la strada al traffico veicolare per i rilievi del caso dalla polizia municipale. (Rer)