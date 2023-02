Algeria-Italia: presidente Tebboune, relazioni con Roma sono solide e verranno rafforzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra l'Italia e l'Algeria risalgono a prima dell’indipendenza del Paese nordafricano e verranno ulteriormente rafforzate in “fiducia e interdipendenza”. È quanto affermato dal presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, durante un incontro periodico con la stampa, avvenuto ieri sera, e trasmesso dalle emittenti radiofoniche e televisive locali. “L’Algeria ha ricevuto soltanto del bene dall’Italia” e la politica algerina consiste nel "non dimenticare il bene che le è stato offerto”, ha poi affermato Tebboune, facendo anche riferimento agli accordi di buon vicinato e al partenariato strategico che legano i due Paesi dall'inizio dell'indipendenza. Il presidente ha poi menzionato gli avvenimenti che hanno avuto luogo negli anni '90, quando l’Algeria “è stata boicottata dalle compagnie aeree di Paesi europei, ad eccezione dell'Italia”, che ha continuato a inviare i propri aerei verso il Paese nordafricano e ha aperto una linea di credito da 13 miliardi di dollari. Il capo dello Stato algerino si è infine detto sorpreso dalle conoscenze e la padronanza su una serie di materie, economiche e non, mostrate dal presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, recatasi in visita ad Algeri nel gennaio scorso. (segue) (Ala)