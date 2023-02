Algeria-Italia: presidente Tebboune, relazioni con Roma sono solide e verranno rafforzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ad Algeri del presidente Meloni del mese scorso si è conclusa con il rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Algeria, il sostegno algerino per trasformare la penisola in uno snodo dell’energia nel Mediterraneo e con una rinnovata dichiarazione d’amicizia. Durante la visita sono stati firmati accordi nel settore energetico, aerospaziale e farmaceutico, tra cui due memorandum d'intesa tra Eni e Sonatrach riguardanti la riduzione di gas flaring e la valorizzazione della rete di interconnessione energetica tra Italia e Algeria per una transizione energetica sostenibile. “L’Algeria è un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico”, aveva affermato la premier nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente Tebboune. “Ringrazio il presidente, il primo ministro, e l’intero governo per questa accoglienza straordinaria in questa visita che, non a caso, è la prima missione bilaterale nel Nord Africa che il governo ha voluto fare”. “L’Italia intende realizzare un partenariato con l’Algeria che consenta ad entrambi di alimentare le prospettive di crescita e sviluppo, nell’ottica di costruire ponti fra la sponda nord e sud del Mediterraneo e contribuire alla stabilizzazione di una Regione strategica per l’Italia e l’Europa” aveva aggiunto il presidente del Consiglio. (Ala)