Russia: ambasciatore Antonov, nuove sanzioni Usa contro Mosca sono "insensate"

- Le sanzioni statunitensi imposte venerdì contro la Russia sono "insensate" e non porteranno Mosca ad abbandonare la sua politica indipendente. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov, commentando le restrizioni di Washington. "Il 24 febbraio, il mondo ha assistito all'ennesimo round di sanzioni economiche e personali insensate contro la Russia e i suoi cittadini. Ancora una volta vogliono che 'soffriamo'. Qualcuno crede davvero che tali misure faranno abbandonare al nostro Paese il suo corso indipendente, deviare dal percorso prescelto verso un mondo multipolare basato sul principio della sicurezza indivisibile, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite?" ha detto Antonov, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". Secondo il diplomatico, l'amministrazione di Washington non riesce a capire che "nuovi rifornimenti di armi" all'Ucraina, "come tutti i precedenti, non fanno che prolungare il conflitto, portando a continui spargimenti di sangue e non aiutano in alcun modo ad avvicinare la pace". L'esercito russo "continua a fare grandi progressi nel portare a termine i compiti che gli sono stati assegnati per difendere la Patria" ed "è sostenuto dall'intero Paese", ha aggiunto Antonov. (segue) (Rum)