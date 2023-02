Russia: ambasciatore Antonov, nuove sanzioni Usa contro Mosca sono "insensate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Washington e i suoi alleati non riescono nei loro tentativi di 'strangolare' la Russia con le sanzioni. Abbiamo imparato a vivere sotto la pressione economica e politica. L'economia russa è in fase di riadattamento e le nostre capacità di sostituzione delle importazioni stanno aumentando", ha sottolineato Antonov. "Anche le istituzioni di Bretton Woods prevedono una crescita per il nostro Paese già quest'anno", ha ricordato l'ambasciatore. Nella maggior parte dei paesi che hanno lanciato le sanzioni "la crisi infuria, e affrontano una crescente carenza di merci e un'inflazione galoppante", ha osservato Antonov. Il diplomatico ha poi definito "completamente false" le affermazioni degli Stati Uniti sulla Russia "isolata". "Stiamo collaborando con la comunità internazionale ancora più attivamente di prima. L'unica differenza è che ora stiamo ponendo l'accento sugli Stati che sono pronti a lavorare su una base reciprocamente vantaggiosa e paritaria, piuttosto che su ex partner che hanno perso la nostra fiducia", ha rilevato. (Rum)