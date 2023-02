G20: riunione Finanze a Bangalore, ministri visitano Istituto indiano di scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20, riuniti a Bangalore sotto la presidenza indiana, hanno partecipato oggi a un evento collaterale sull’innovazione, all’Istituto indiano di scienza (Iis), in cui sono stati illustrati prodotti e progetti in un’ampia gamma di settori: veicoli elettrici, semiconduttori, tecnologie per le infrastrutture, riciclo dell’acqua, sviluppo di vaccini e tecnologie mediche, trattamento dei rifiuti industriali e propulsori per satelliti spaziali. I delegati hanno visitato l’Art-Park, un’iniziativa dell’Istituto focalizzata sull’intelligenza artificiale, i droni robotici e le loro applicazioni per l’assistenza sanitaria, l’agricoltura e la difesa. È in programma anche un altro evento collaterale sul finanziamento delle piccole e medie imprese. La seconda e ultima giornata della riunione è dedicata a una sessione riguardante l’economia globale, la sanità e la tassazione internazionale. È previsto un comunicato conclusivo. (segue) (Inn)