G20: riunione Finanze a Bangalore, ministri visitano Istituto indiano di scienza (2)

- La prima giornata, invece, è stata incentrata sull’architettura finanziaria internazionale, sulla finanza sostenibile e sulle infrastrutture. La ministra delle Finanze indiana, Nirmala Sitharaman, che ha presieduto i lavori, ha chiesto ai partecipanti proposte su come rafforzare le banche multilaterali di sviluppo per affrontare le sfide globali attuali mantenendo l’impegno per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e l’eliminazione della povertà. La rappresentante del governo di Nuova Delhi ha evidenziato anche l’aumento della vulnerabilità al debito, sollecitando un coordinamento multilaterale in materia. I delegati sono stati esortati a esprimere opinioni su iniziative politiche che possano mobilitare risorse per lo sviluppo e l’azione per il clima. Sitharaman ha posto l’accento su una delle priorità indiane: il finanziamento delle città di domani, inclusive, resilienti e sostenibili. (segue) (Inn)