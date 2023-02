G20: riunione Finanze a Bangalore, ministri visitano Istituto indiano di scienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di ieri si è aperta con un messaggio video del primo ministro indiano, che ha attribuito ai Paesi del G20, “custodi delle principali economie e sistemi monetari del mondo”, il compito, non facile, di “riportare stabilità, fiducia e crescita nell’economia globale”. Il premier ha descritto un quadro di “gravi difficoltà economiche”, per i “postumi” della pandemia di Covid, le “crescenti tensioni geopolitiche”, le “interruzioni nelle catene di approvvigionamento”, l’aumento dei prezzi, la preoccupazione per la sicurezza alimentare ed energetica e la sostenibilità finanziaria. Al tempo stesso ha sottolineato la “vivacità” dell’economia indiana. Il capo del governo indiano, inoltre, si è soffermato sul tema dei “rischi di destabilizzazione e uso improprio” della finanza digitale. Infine, ha sollecitato i partecipanti a concentrarsi su “un’agenda inclusiva”. (segue) (Inn)