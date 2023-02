G20: riunione Finanze a Bangalore, ministri visitano Istituto indiano di scienza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In preparazione della riunione ministeriale si sono riuniti i viceministri delle Finanze e dei vicegovernatori il 22 febbraio, per la seconda volta dopo l’incontro del 13 e 14 dicembre. Nell’ambito del filone finanziario si è tenuta anche, il 20 dicembre in modalità virtuale, la prima riunione della task force congiunta Finanze e sanità, copresieduta da Italia e India, il cui mandato è stato prorogato nell’ultimo vertice dei leader, a novembre a Bali, in Indonesia. La riunione ha avuto per oggetto il piano di lavoro per il 2023. L’obiettivo è il rafforzamento dell’architettura sanitaria globale per la prevenzione e la risposta alle pandemie. Dal 9 all’11 gennaio a Calcutta, nel Bengala Occidentale, è stata la volta della prima riunione della Partnership globale per l’inclusione finanziaria (Gpfi). L’inclusione finanziaria è tra i temi di punta del filone finanziario, insieme alle prospettive e ai rischi economici; alle riforme dell’architettura finanziaria; alla tassazione internazionale; ai finanziamenti nelle infrastrutture e nella sanità; alla finanza sostenibile. Il tema del finanziamento della costruzione delle città del futuro all’insegna dell’inclusione, della resilienza e della sostenibilità è stato approfondito nella prima riunione del gruppo di lavoro sulle infrastrutture, il 16 e 17 gennaio a Pune, nel Maharashtra. (segue) (Inn)