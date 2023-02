Francia-Italia: il 24 marzo la giustizia francese delibererà sull'estradizione di Vecchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Lione delibererà il 24 marzo in merito all'estradizione di Vincenzo Vecchi, l'ex no global condannato per i disordini al G8 di Genova. "Avete una scelta morale da fare, ho sempre riconosciuto quello che ho fatto, sono fiero di me", ha detto Vecchi durante l'udienza tenutasi oggi, durata circa tre ore. "Rifiuto di essere consegnato alle autorità italiane", aveva detto l'ex militante all'inizio dell'udienza. Quella di Lione è la terza Corte d'Appello ad analizzare il dossier dopo quelle di Rennes nel 2019 e Angers nel 2020 che hanno respinto la domanda. Circa 120 persone erano riunite davanti al Palazzo di Giustizia, mentre in mattinata è arrivato un pullman con 25 persone a bordo, tra cui il padre di Vecchi. (Frp)