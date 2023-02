© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una “conversazione privata” con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, in merito alla eventuale fornitura di caccia da combattimento F-16 all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto ai giornalisti prima di andare nella sua residenza privata in Delaware per il fine settimana. (Was)