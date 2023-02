Business news: Russia, Rosatom annuncia costruzione di 29 reattori nucleari entro 2045

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende costruire 29 nuove reattori nucleari entro il 2045. Lo ha reso noto "Strana Rosatom", giornale ufficiale della società statale russa Rosatom. "Attualmente, un piano per la costruzione di 12 unità è stato approvato fino al 2035 (...), mentre il programma relativo alla costruzione di altri 17 reattori entro il 2045 è in discussione", si legge. Nel 2045, la generazione di elettricità nelle centrali nucleari nazionali dovrebbe essere di circa 373 miliardi di chilowattora. "A questo punto, 29 nuovi reattori saranno costruiti in Russia, mentre 18 reattori saranno ritirate dal servizio", ha aggiunto "Strana Rosatom". (Rum)