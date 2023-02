Business news: società di consulenza McKinsey taglierà sino a 2 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di consulenza McKinsey & Co potrebbe tagliare circa 2 mila posti di lavoro. I licenziamenti dovrebbero concentrarsi sul personale di supporto che non ha contatti diretti con i clienti dell'azienda. Secondo una fonte, ripresa dal quotidiano "Financial Times", il numero preciso di tagli deve ancora essere determinato, ma la società ha dichiarato che sta "riprogettando il modo in cui i nostri team non al servizio dei clienti operano per la prima volta in più di un decennio". Tuttavia, McKinsey ha sottolineato che "continuerà ad assumere professionisti al servizio dei clienti" poiché la domanda è rimasta forte. (Rel)