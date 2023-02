Business news: in calo dell'1,7 per cento profitti banca svizzera Efg nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto di Efg International è sceso dell'1,7 per cento, attestandosi a 204,9 milioni di euro lo scorso anno. Lo ha reso noto la banca privata svizzera, comunicato di aver risolto alcuni procedimenti legali relativi a un rapporto cliente con una compagnia di assicurazioni taiwanese. Efg ha dichiarato di aver pagato 41,1 milioni di euro in spese legali e accantonamenti per risolvere la controversia. Non tenendo conto di tutti questi costi così come altri elementi come i ricavi dalla sua attività di assicurazione sulla vita preesistenti, l'utile netto di Efg è aumentato a 251,8 milioni di euro rispetto ai 169,9 milioni di euro dell'anno precedente. Il patrimonio gestito è sceso a 144,9 miliardi di euro, in calo rispetto ai 174,1 miliardi di euro segnalati alla fine del 2021. (Geb)