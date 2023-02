Business news: Tesla rinvia piani per produzione batterie complete a Gruenheide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla sta rinviando i piani per la produzione di batterie complete nel suo impianto di Gruenheide in Brandeburgo, presso Berlino. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo ha comunicato che il fulcro della produzione di tale tecnologia è attualmente negli Stati Uniti, a causa degli incentivi fiscali. Tuttavia, ciò non significa la rinuncia da parte di Tesla ai progetti per Gruenheide, che verranno piuttosto messi in pausa”. Nell'impianto in Brandeburgo, l'assemblaggio della batterie è stato avviato e l'azienda sta “aumentando la produzione”. (Geb)