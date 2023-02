© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Axa, attivo nel settore delle assicurazioni, nel 2022 ha registrato un fatturato in crescita del 2 per cento, a 102,3 miliardi di euro. Lo ha reso noto il gruppo, spiegando che l'utile netto ha registrato un calo dell'8 per cento a 6,68 miliardi di euro. (Frp)