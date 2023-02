Sardegna: martedì 28 febbraio il Job day sbarca a Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Job Day Sardegna arriva a Nuoro. Martedì 28 febbraio all’Istituto Ciusa la terza tappa dell’evento itinerante che punta a far incontrare domanda e offerta di lavoro organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal). Il Job Day arriva nella provincia di Nuoro dopo i primi due appuntamenti che si sono svolti a Sassari e Olbia e che hanno visto una grandissima partecipazione di candidati in cerca di occupazione, rappresentanti delle imprese, studenti, istituzioni ed enti di formazione. Il programma della giornata ricalca quello delle date precedenti. Sono previsti tre convegni durante i quali si parlerà di mercato del lavoro, orientamento post diploma per gli studenti e strategie per creare nuove occasioni di lavoro nell’Isola. Ci saranno i seminari, curati dagli operatori dei Centri per l’impiego e i laboratori rivolti a piccoli gruppi, caratterizzati da attività pratiche, utili a facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi lavorativi. (segue) (Rsc)