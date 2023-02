Sardegna: martedì 28 febbraio il Job day sbarca a Nuoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la giornata sarà dedicata ai colloqui tra imprese e candidati in cerca di lavoro che si sono iscritti sulla piattaforma online Job Day Sardegna, ma sarà anche un’opportunità per entrare in contatto con gli esperti di lavoro e formazione, che daranno informazioni e supporto a tutti i partecipanti su attività, progetti e servizi. I dettagli delle attività offerte durante i Job Day Sardegna sono disponibili online all’indirizzo https://www.jobdaysardegna.it/ con aree riservate alle iscrizioni per i cittadini, le imprese, gli studenti e gli insegnanti, che in questo modo potranno prendere parte attivamente ai singoli appuntamenti. Dopo l’evento di Nuoro il Job Day Sardegna 2023 proseguirà a Oristano (7 marzo), Tortolì (16 marzo) e Cagliari (30 e 31 marzo). (Rsc)