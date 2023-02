Business news: Stellantis, nel 2022 utile netto a 16,8 miliardi di euro (+26 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 Stellantis ha registrato un utile netto in aumento del 26 per cento, a 16,8 miliardi di euro. Lo ha annunciato il gruppo con un comunicato. L'utile operativo rettificato è di 23,3 miliardi di euro, in crescita del 29 per cento. I ricavi netti sono pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18 per cento, mentre il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi di euro, in aumento del 78 per cento. (Frp)