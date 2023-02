Business news: Spagna, Solaria investirà 360 milioni di euro per parco fotovoltaico a Burgos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Solaria investirà 360 milioni di euro nei pressi della centrale nucleare in disuso di Santa María de Garona, a Burgos, per installare un parco fotovoltaico che produrrà elettricità equivalente al consumo annuale di circa 300 mila abitazioni. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", il progetto prevede di creare circa 2.300 nuovi posti di lavoro nella costruzione del parco che avrà una vita utile di 30 anni. I lavori dovrebbero iniziare nel terzo trimestre di quest'anno una volta approvata la Dichiarazione di impatto ambientale (Dia). Si tratta del più grande impianto di questo tipo in Castiglia e Leon ed eviterà l'emissione nell'atmosfera di 285 mila tonnellate di anidride carbonica all'anno, equivalenti alle emissioni di 185 mila automobili. (Spm)