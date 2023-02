Business news: Spagna, nel 2022 per Telefonica utile di 2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 l'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha registrato un utile di 2 miliardi di euro, Secondo quanto riferito in un comunicato, il fatturato è stato pari a 39,9 miliardi di euro, l'1,8 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La Spagna è stata ancora una volta il principale generatore di ricavi per l'operatore con 12,4 miliardi di euro, pari al 27 per cento del totale. A livello commerciale, Telefonica ha chiuso l'anno con 357,2 milioni di accessi, in aumento del 3,6 per cento, grazie alla crescita del 17 per cento dei clienti in fibra ottica. (Spm)