Onu: Blinken incontra Guterres, focus su Ucraina e terremoti in Turchia e Siria

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio bilaterale con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina. Al centro della discussione, riferisce una nota, la necessità di raggiungere una pace “giusta e duratura” in Ucraina, con particolare attenzione al futuro dell’assistenza umanitaria al Paese. Il capo della diplomazia di Washington ha ribadito la necessità di rinnovare l’iniziativa per il trasporto del grano ucraino nel Mar Nero prima del prossimo 18 marzo. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla risposta ai terremoti che hanno colpito Turchia e Siria il 6 febbraio scorso. Infine, le parti hanno discusso il futuro dell’assistenza umanitaria al popolo afgano. (Was)