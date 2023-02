Business news: Romania, volume lavori di costruzione aumentato del 12,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania nel 2022 il volume dei lavori di costruzione è aumentato del 12,9 per cento anno su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Gli incrementi si sono registrati nei lavori di riparazione (+25,7 per cento), manutenzione (+20,2 per cento) e nelle opere di nuova costruzione (+8,9 per cento). Si sono osservati incrementi per gli edifici non residenziali (+21,8 per cento), le costruzioni ingegneristiche (+13,2 per cento) e gli edifici residenziali (+4,8 per cento). A dicembre 2022, il volume dei lavori di costruzione è aumentato del 14,2 per cento su base mensile e del 15,1 per cento su base annua. (Rob)