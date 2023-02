Business news: Grecia, fatturato industriale aumentato del 33,1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato industriale della Grecia è aumentato del 33,1 per cento su base annua nel 2022. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Autorità statistica ellenica, in cui si precisa che l’indice del fatturato relativo al settore industriale, che tiene conto sia dell’andamento del mercato domestico che di quello estero, è aumentato del 16,7 per cento annuo solo nel mese di dicembre. In particolare, l’indice di riferimento del mercato domestico è aumentato di 23 punti percentuali, mentre quello del mercato estero ha registrato un incremento del 6,8 per cento. (Gra)