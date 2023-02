Business news: Svezia, Ericsson annuncia taglio di 1.400 posti di lavoro nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia svedese Ericsson prevede di tagliare circa 1.400 posti di lavoro in Svezia come parte di un piano più ampio per ridurre i costi a livello globale. L'annuncio è arrivato oggi, dopo che la società aveva precedentemente annunciato l'intenzione di tagliare i costi di 9 miliardi di corone (815 milioni) entro la fine del 2023 a causa del rallentamento della domanda in alcuni mercati, incluso il Nord America. (Sts)