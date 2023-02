Business news: società mineraria Bhp, perdite in calo ma ottimismo su crescita di Cina e India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria Bhp Group ha affermato che le sue entrate sono diminuite del 16 per cento, a 25,7 miliardi di dollari (circa 28,9 miliardi di euro), e l'utile ante imposte è sceso del 30 per cento, a 10,2 miliardi di dollari (circa 11,4 miliardi di euro), durante il secondo semestre del 2022 su base annua. L'inflazione e l'aumento del costo del lavoro hanno iniziato a farsi sentire nell'industria mineraria globale. L'amministratore delegato di Bhp Group, Mike Henry, ha dichiarato al quotidiano "Financial Times": "I prezzi delle materie prime sono in calo, dopotutto questo è un settore ciclico. Ma la performance sottostante del business è davvero forte". Henry aggiunge anche che la domanda da Cina e India ha aumentato la fiducia di Bhp nelle sue prospettive future. Henry ha descritto questi due mercati come "contrappesi stabilizzanti" al rallentamento negli Stati Uniti e in Europa e ha affermato di essere convinto che la domanda di materie prime in Cina migliorerà. (Rel)