Business news: spagnola Grenergy vende tre parchi solari in Cile per 41,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Grenergy ha venduto tre parchi solari in Cile per 41,3 milioni di euro, con una capacità installata totale di 32,5 megawatt (MW). Secondo quanto riferito in un comunicato, questa transazione è in linea con la sua strategia di mantenere una rotazione degli asset ricorrente, di ridurre il debito societario e di incrementare la crescita nei tre mercati in cui è attualmente presente: America Latina, Europa e Stati Uniti. (Spm)