Business news: gestore rete elettrica Francia, 1,88 miliardi di euro di investimenti nel 2023

- Rte, azienda che gestisce il trasporto di elettricità in Francia, ha annunciato per il 2023 un programma di investimenti da 1,88 miliardi di euro, il 10 per cento in più rispetto al 2022. "Mai dalla nascita di Rte nel 2005 si era raggiunto un simile livello di investimenti", ha detto alla stampa francese Laure Martel, direttore generale del polo finanza dell'azienda, controllata al 50,1 per cento dal gruppo energetico pubblico Edf. "Prevediamo di superare i due miliardi di euro di investimenti nel 2024 e di superare i 4 miliardi nel 2028-2029", ha poi aggiunto il dirigente. (Frp)