Ucraina-Brasile: Zelensky propone incontro a Lula, promotore piano pace per il conflitto (3)

- La posizione del capo dello Stato brasiliano non è nuova. In occasione dell'incontro bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Brasilia lo scorso 30 gennaio, Lula aveva proposto la "creazione di un organismo multilaterale che riunisca i Paesi che abbiano un peso specifico a un tavolo di negoziato e che si impegnino per trovare una Pace". Secondo Lula infatti, Ucraina e Russia "non sembrano intenzionati a chiudere le ostilità e gli interlocutori attivi fino ad ora non sanno più cosa proporre". "Il Brasile è pronto a dare il proprio contributo. La Cina, l'India e l'Indonesia possono avere un ruolo fondamentale", affermava. Successivamente, in occasione della visita negli Stato Uniti, lo scorso 11 febbraio, Lula aveva presentato la stessa idea anche al presidente statunitense Biden, annunciando di voler fare lo stesso in occasione del prossimo incontro bilaterale con il presidente cinese, Xi Jinping, previsto a Pechino a fine marzo. (segue) (Brb)