Business news: Grecia, disavanzo partite correnti pari a 20,1 miliardi di euro nel 2022

- Il disavanzo delle partite correnti della Grecia è aumentato di 7,9 miliardi di euro nel 2022, periodo in cui si è attestato a 20,1 miliardi di euro. Lo ha fatto sapere oggi la Banca centrale, che imputa il dato al deterioramento del saldo dei beni e del conto dei redditi primari e secondari. Solo nel mese di dicembre, il disavanzo delle partite correnti ha registrato un aumento di 385,9 milioni di euro su base annua, attestandosi a 2,7 miliardi di euro. Relativamente al 2022, la Banca segnala anche un deficit della bilancia commerciale. Nel periodo, le esportazioni sono aumentate del 36,1 per cento a prezzi correnti, mentre le importazioni hanno registrato un incremento di 40,1 punti percentuali. In particolare, le esportazioni e le importazioni di prodotti non petroliferi sono aumentate rispettivamente di 23,3 e 23,6 punti percentuali a prezzi correnti. (Gra)